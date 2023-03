Laufende Hilfsbemühungen SANY hilft bei Rettungs- und Wiederaufbaumaßnahmen nach Erdbeben in der Türkei

Peking, 13. März 2023 (ots/PRNewswire) - Die SANY-Gruppe, der weltweit führende

Hersteller von Schwermaschinen, hat nach den Erdbeben in der Türkei und in

Syrien am 6. Februar dringend benötigte Hilfe zur Unterstützung der

Rettungsarbeiten geleistet. Das SANY-Rettungsteam hat bei der Rettung von 28

Überlebenden geholfen und setzt seine ganzheitlichen Hilfsmaßnahmen in den vom

Beben betroffenen Regionen fort.



Laut einer Erklärung der Gruppe entsandte SANY am 7. Februar 12 Such- und

Rettungsspezialisten in die am stärksten betroffene Region, um die

Erdbebennothilfe zu unterstützen. Mit rund 30 SANY-Maschinen, darunter Bagger

und Kräne, gelang es dem Rettungsteam, innerhalb von 150 Stunden nach der

Katastrophe vier Überlebende, darunter ein Kind, zu bergen.