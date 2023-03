Die Europäische Kommission fördert Eavor-Loop in Geretsried (FOTO)

Geretsried (ots) - Eavors Geothermieprojekt der nächsten Generation erhält 91,6

Mio. Euro Zuschuss aus dem Europäischen Innovationsfonds



- Zuschüsse aus dem Europäischen Investitionsfonds in Höhe von 91,6 Millionen

Euro

- Mittel fließen in das kommerzielle Pilotprojekt im bayerischen Geretsried

- Förderung unterstreicht Bedeutung von Eavors Loop-Technologie für Europäische

Geothermieziele



Eavor Technologies Inc. und die Eavor Erdwärme - Geretsried GmbH (zusammen

"Eavor"), das führende Unternehmen im Bereich der global skalierbaren

geothermischen Kreislauftechnologie, haben vom Europäischen Innovationsfonds

(EIF) einen Zuschuss in Höhe von 91,6 Mio. Euro zur Unterstützung des bereits im

Bau befindlichen Eavor-Europe(TM) -Geothermieprojekts Geretsried, südlich von

München erhalten.