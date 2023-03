Erdölimporte aus Russland im Januar 2023 auf 3 500 Tonnen gesunken

WIESBADEN (ots) - * Erdölimporte aus Russland sinken mit zweiter Stufe des

EU-Ölembargos von 2,8 Millionen Tonnen im Januar 2022 auf Restmenge von 3 500

Tonnen



* Ausfall Russlands als Erdöllieferant vor allem durch zusätzliche Lieferungen

aus Norwegen, dem Vereinigten Königreich und Kasachstan kompensiert





Nach dem Inkrafttreten der zweiten Stufe des Ölembargos sind im Januar 2023 nurnoch Restmengen von bereits vor dem Jahreswechsel aus Russland in dieEuropäische Union (EU) importiertem Erdöl nach Deutschland eingeführt worden.Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, wurden im Januar 2023 noch 3500 Tonnen russisches Erdöl nach Deutschland importiert. Im Januar 2022 hattedie Einfuhrmenge noch bei 2,8 Millionen Tonnen gelegen. Die Erdölimporte ausRussland kamen damit praktisch zum Erliegen, rechnerisch gingen sie um 99,9 %zurück. Der Anteil Russlands an den gesamten Erdölimporten Deutschlands sank von36,5 % im Januar 2022 auf 0,1 % im Januar 2023. Insgesamt wurden 6,2 MillionenTonnen Erdöl im Wert von 3,8 Milliarden Euro im Januar 2023 nach Deutschlandimportiert. Das waren mengenmäßig 20,5 % und wertmäßig 9,6 % weniger als imVorjahresmonat.Der Ausfall russischen Erdöls wurde im Januar 2023 unter anderem durch höhereImporte aus Norwegen (mengenmäßig +44,0 % gegenüber Januar 2022 auf 987 000Tonnen im Wert von 569 Millionen Euro), dem Vereinigten Königreich (+42,0 % auf959 000 Tonnen, 562 Millionen Euro) und Kasachstan (+34,6 % auf 928 000 Tonnen,527 Millionen Euro) kompensiert. Weitere wichtige Erdöllieferanten waren imJanuar 2023 die Vereinigten Staaten mit einer Importmenge von 884 000 Tonnen imWert von 628 Millionen Euro, und die Vereinigten Arabischen Emirate, aus denen510 000 Tonnen Erdöl im Wert von 352 Millionen Euro nach Deutschland importiertwurden.Importeure zahlen im Januar 2023 durchschnittlich 611 Euro je Tonne ErdölIm Januar 2023 wurden für die Erdölimporte durchschnittlich 611 Euro pro Tonnebezahlt. Damit wurde der bisherige Höchstwert vom Juni 2022 (796 Euro je Tonne)deutlich unterschritten. Im Jahresdurchschnitt 2022 mussten 686 Euro je Tonneimportierten Rohöls gezahlt werden. Das war der höchste Jahresdurchschnittswertseit dem Beginn der Außenhandelsstatistik im Jahr 1950. Damit wurde derbisherige Jahreshöchstwert von 644 Euro je Tonne Rohöl aus dem Jahr 2012übertroffen. Im Jahr 2021 hatte der Durchschnittswert 430 Euro je Tonnebetragen.Weitere Informationen:Tabellen zu den jährlichen und monatlichen Rohölimporten bietet die Themenseite"Außenhandel" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes.Alle detaillierten Ergebnisse zum deutschen Außenhandel des BerichtsmonatsJanuar 2023 sind in der Datenbank GENESIS-Online (Tabellen 51000) abrufbar.Die Ergebnisse zum Außenhandel sind auch im Dashboard Deutschland(www.dashboard-deutschland.de) verfügbar. In diesem Datenportal bündelt dasStatistische Bundesamt hochaktuelle Indikatoren der amtlichen Statistik undweiterer Datenanbieter zu den Themen Wirtschaft und Finanzen sowie Gesundheitund Mobilität. Mit dem "Pulsmesser für die Wirtschaft" steht dort auch ein Toolzur Konjunkturbeobachtung in Echtzeit bereit.Der Angriff Russlands auf die Ukraine und die damit verbundenen Sanktionenwirken sich auf viele Bereiche in Gesellschaft und Wirtschaft aus. Auf einerSonderseite haben wir Daten und Informationen dazu für Sie zusammengestellt.