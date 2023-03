WIESBADEN (ots) - - Personal trotz Zuwachses im Jahr 2022 noch 11,8 % unter dem

Niveau des Vor-Corona-Jahres 2019



- Betriebe mit Essensangebot konnten Personal besser halten



- Branche verlor während der Pandemie vor allem geringfügig entlohnte

Beschäftigte





- Weniger Nachwuchs: Zahl der Ausbildungsverträge in der Branche 2021 teilsdeutlich unter Vor-Corona-NiveauIm Zuge der Covid-19-Pandemie hat die Gastronomie deutlich Personal verloren. ImJahr 2022 nahm die Zahl der Beschäftigten zwar wieder zu, lag aber noch deutlichunter dem Niveau des Vor-Corona-Jahres 2019. Wie das Statistische Bundesamt(Destatis) mitteilt, gab es im vergangenen Jahr 12,5 % mehr Beschäftigte in derGastronomie als im von Corona-Beschränkungen geprägten Jahr 2021; zugleich warenes noch gut ein Zehntel (11,8 %) weniger Beschäftigte als 2019.Von der Krise besonders betroffen waren Ausschankbetriebe wie Bars und Kneipen:Sie stockten im Jahr 2022 gegenüber dem Vorjahr zwar mehr als ein Drittel (36,2%) ihres Personals auf. Damit waren es aber immer noch gut ein Fünftel (21,0 %)weniger Beschäftigte als im Vor-Corona-Jahr 2019. Betriebe, die Essen anboten,konnten ihr Personal im Zuge der Krise besser halten. Die Zahl der Beschäftigtenin Restaurants, Imbissstuben und Cafés lag 2022 um 14,0 % über der des Jahres2021. Im Vergleich zum Jahr 2019 verzeichneten sie noch einen Personalrückgangum knapp ein Zehntel (9,5 %). Ein ähnliches Bild gab es bei Caterern undVerpflegungsdienstleistern: Sie hatten 2022 rund 5,6 % mehr Beschäftigte als imVorjahr, gegenüber 2019 waren es noch gut ein Zehntel (11,8 %) weniger.Kurzarbeitende, die es während der coronabedingten Einschränkungen auch in derGastronomie gab, zählten weiterhin als Beschäftigte. Auf dem Tiefpunkt war dieZahl der Beschäftigten in den Wintermonaten des Jahres 2020 sowie imdarauffolgenden Frühjahr, als bundesweit coronabedingt viele Einschränkungengalten und Lokale geschlossen bleiben mussten.Zahl der geringfügig entlohnten Beschäftigten ging 2021 um 23,1 % gegenüber 2019zurückDie Gastronomie ist in Deutschland ein wichtiger Arbeitgeber. Im Jahr 2021 waren1,01 Millionen Menschen sozialversicherungspflichtig oder geringfügig entlohntin der Branche beschäftigt - allerdings etwa ein Siebtel (14,7 %) weniger als imVor-Corona-Jahr 2019. Wie eine Auswertung des statistischenUnternehmensregisters zeigt, verlor die Gastronomie in den beiden Krisenjahrenvor allem geringfügig entlohnte Beschäftigte: Ihre Zahl sank 2021 gegenüber 2019