Indien - der eigentlich Motor Asiens

Das Aktienjahr 2022 ist als ein sehr schlechtes in die Geschichte eingegangen. Die großen Indizes wie der amerikanische S&P500, die Technologie-Börse Nasdaq oder der deutsche Leitindex DAX kamen deutlich zweistellig unter die Räder. Hingegen Besser sah die Börse in Indien aus. Der indische Leitindex Sensex konnte gegen den weltweiten Trend um 2,8 Prozent zulegen und zählte daher so zu den positiven Überraschungen im Börsenjahr 2022. Investoren sollten sich den Subkontinent damit genauer anschauen, denn Indiens Börse bietet weiterhin enormes Potential.

Den vollständigen Artikel finden Sie hier: https://www.gvs-fs.de/news/indien-der-eigentliche-motor-asiens