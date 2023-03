11880 Solutions AG baut Bewertungsportal werkenntdenBESTEN weiter aus / Von Usern bewertete Top-Unternehmen werden ausgezeichnet (FOTO)

Essen (ots) - Die 11880 Solutions AG baut ihr Bewertungsportal

werkenntdenBESTEN.de weiter aus. Ab sofort werden die von Usern deutschlandweit

am besten bewerteten Unternehmen jährlich ausgezeichnet. Der neue

werkenntdenBESTEN-Award wird den beliebtesten Anbietern in den meist gesuchten

Branchen nach Stadt oder Region verliehen. Die ausgezeichneten

11880.com-Unternehmenskunden ( https://www.werkenntdenbesten.de/die-besten )

können mit dem Vertrauen, das ihnen Kunden mit guten Online-Bewertungen

geschenkt haben, kostenlos on- und offline werben.



"werkenntdenBESTEN wächst seit Jahren rasant und gilt bei immer mehr

Verbrauchern in Deutschland als unabhängige Referenz für authentische

Nutzerbewertungen", erklärt Christian Maar, Vorstandsvorsitzender der 11880

Solutions AG. "Mit der neuen Auszeichnung der am besten bewerteten Unternehmen

wollen wir unseren Nutzern noch mehr Hilfestellung bei der Auswahl der passenden

KFZ-Werkstatt, des Friseurs oder Dienstleisters bieten und den besten KMU in

ganz Deutschland für ihre Leistung öffentliche Anerkennung zollen."