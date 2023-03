Die Spannung steigt 20 Unternehmen sind für den Deutschen Immobilienpreis 2023 nominiert

Nürnberg (ots) -



- Expertenjury kürt die Nominierten für den Deutschen Immobilienpreis 2023: 20

Unternehmen gehen nun in 7 Kategorien ins Rennen und können in der Pitchphase

die Jury überzeugen

- Onlinevoting für Publikumspreis "Haus der Herzen" noch bis 30. April unter

https://gewinnspiel.deutscher-immobilienpreis.de/ möglich

- Die Bekanntgabe der Gewinner findet am 25. Mai im Rahmen einer Gala in der

Fischauktionshalle in Hamburg statt



Die Nominierten für den Deutschen Immobilienpreis 2023 stehen fest. Nach Ende

der Bewerbungsphase wählte die Fachjury in einer gemeinsamen Sitzung aus über

560 Einreichungen in 7 Kategorien jeweils 3 Nominierte aus. Insgesamt sind nun

20 Unternehmen nominiert, da ein Bewerber es sogar in zwei Kategorien unter den

letzten Drei schaffte. Alle Nominierten dürfen sich Hoffnung auf eine Trophäe

bei der feierlichen Gala am 25. Mai machen. In der 8. Kategorie "Haus der

Herzen" läuft noch bis zum 30. April das öffentliche Publikumsvoting.