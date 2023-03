Viactiv Krankenkasse erneut im Club der Besten (FOTO)

Bochum (ots) - Für einzigartige Leistungen und Alleinstellungsmerkmale in

Service und Managementqualität ist die VIACTIV erneut branchenübergreifend als

Best-Practice-Unternehmen ausgezeichnet worden.



Für den Club der Besten reicht es nicht Service-Champion zu sein, quasi Sieger

der Kundenherzen. Für den Schritt von der erlebten zur geprüften

Kundenorientierung hat sich die VIACTIV erneut einer strengen

Managementbefragung gestellt. Mit der sogenannten Service-Potenzial-Analyse

(SPA) überprüft die WELT in Kooperation mit den Marktforschern von ServiceValue

und der Goethe-Universität Frankfurt am Main jährlich Unternehmen verschiedener

Branchen auf Herz und Nieren. Das attestierte Ergebnis: "Bei der VIACTIV

Krankenkasse wird Kundenbegeisterung gelebt, Strukturen und Prozesse sind

kundenorientiert implementiert und ausgerichtet. Die Kunden nehmen die

Managementqualität spürbar wahr."