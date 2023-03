Brickwise verstärkt Management-Team und bereitet Marktstart in Deutschland vor

Wien (ots) - Die App-basierte Handelsplattform für digitale Immobilienanteile

bietet ab Mitte 2023 erstmals Immobilien aus Deutschland an.



München/Wien. Nach dem erfolgreichen Start am österreichischen Markt in 2021

stellt Brickwise, Europas erste Handelsplattform für digitale Immobilienanteile,

die personellen und strategischen Weichen für die weitere Expansion des

Unternehmens: Seit 1. März 2023 verstärkt Karl Alexander Häfele das bestehende

Management-Team.



"Mit Karl Alexander Häfele haben wir einen erfahrenen Experten der deutschen

Immobilienwirtschaft in unseren Reihen, der mit seinem wertvollen Wissen und

seinem strategischen Know-how eine zentrale Rolle bei unserer weiteren Expansion

sein wird", so Brickwise-Gründer Marco Neumayer. Vor seinem Wechsel zu Brickwise

arbeitete Karl Alexander Häfele für die Immobilien Zentrum Unternehmensgruppe,

wo er als Geschäftsführer die Stabsstelle "Strategische Unternehmensentwicklung"

sowie die Leitung der Projektentwicklung innehatte. Der 39-jährige

Immobilienexperte verantwortet bei Brickwise ab sofort als Managing Director die

Geschäftsentwicklung im Bereich Real Estate sowie die Vermarktung der

White-Label Lösung in Deutschland und wird in den nächsten Monaten den

Markteintritt in Deutschland vorbereiten.