Medienanalyse DAX- und MDAX-CEOs erreichen im Februar eine um 30 Prozent höhere Online-Sichtbarkeit

Berlin (ots) - Zum zweiten Mal in Folge ist die Online-Sichtbarkeit von

Deutschlands DAX- und MDAX-Chefs gestiegen und erzielte im Februar dieses Jahres

ein Plus von 30 Prozent gegenüber dem Schnitt der vergangenen Monate. Auch die

Interaktionen der Leser mit den Inhalten (zum Beispiel Likes oder Kommentare)

nahmen zu - im Februar fanden sie sechsmal häufiger statt als bisher. Das geht

aus dem aktuellen CEO-Echo der Berliner Strategieberatung .companion hervor, das

durch den KI-basierten Kennzahl-Bot vollautomatisch die Sichtbarkeit der

Topmanager in fünf Kategorien ermittelt. Dafür werden jeden Monat mithilfe des

Monitoring-Tools Meltwater weltweit alle öffentlich zugänglichen Medieninhalte

in deutscher und englischer Sprache analysiert (58 Prozent Online-Artikel und 42

Prozent Social-Media-Beiträge).



Die Nennungen aller DAX- und MDAX-Chefs fanden zu 57 Prozent im Kontext von

Finanznachrichten statt. Dagegen hatten 43 Prozent einen inhaltlichen Kontext,

der sich besser eignet, um Themen zu setzen und Reputation zu beeinflussen.

Insgesamt war die Tonalität des digitalen Medienechos auf die Konzernchefs

erneut stärker von positiven als negativen Erwähnungen geprägt.