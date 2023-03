(Gewinn nach Steuern im 5. Absatz berichtigt.)



STUTTGART (dpa-AFX) - Die VW-Sportwagentochter Porsche AG peilt nach Zuwächsen im vergangenen Jahr weiteres Wachstum an. Um die langfristige Ambition bei der Umsatzrendite von über 20 Prozent zu erreichen, legte das Management zudem ein neues Effizienzprogramm auf, wie der Konzern am Montag in Stuttgart mitteilte. Die Aktie gab nach den ersten eigenen Jahreszahlen als wieder börsennotiertes Unternehmen nach. Beim Umsatz hatte Porsche im Vorjahr nicht so viel einfahren können, wie in Aussicht gestellt.

Das im Dax notierte Vorzugspapier lag vormittags im schwachen Markt zwei Prozent im Minus. Seit dem Börsengang im Herbst hat sich der Kurs aber gut entwickelt und über ein Drittel zugelegt. Umsatz und operatives Ergebnis hätten etwas unter den Erwartungen am Markt gelegen, schrieb Analyst Philippe Houchois vom US-Investmenthaus Jefferies.