Regenerative Wärmenetze - Chancen für Energieversorger? / SINTEW - Schaufenster intelligente Wärme lädt ein zur Online-Auftaktveranstaltung am 20. März (FOTO)

Damüls/Wuppertal (ots) - Am 20. März laden die Initiatoren der Plattform SINTEW

- Schaufenster intelligente Wärme zu ihrer Online-Auftaktveranstaltung ein. Von

15.30 bis 18.30 Uhr präsentieren Experten aus der Energiewirtschaft

Best-Practice-Beispiele und diskutieren, wie die Wärmewende in Deutschland

gelingen kann.



Welche Chancen ergeben sich für Versorger aus regenerativen Wärmenetzen? Ist

grüner Wasserstoff eine Alternative? Welche Rolle spielt die Wärmepumpe - und

was zeigt uns hier der internationale Vergleich? Was sagt der Kunde? Welche

Bedürfnisse und Hemmnisse gibt es?