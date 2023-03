Citi geht davon aus, dass in diesem Jahr deutlich mehr Solaranlagen in den USA und in Europa installiert werden. "Im kommerziellen Bereich und bei den Versorgungsunternehmen ist die Solarenergie am besten positioniert, um Marktanteile zu gewinnen, da sie preiswerter ist. Zudem kann sie schneller installiert werden als andere Energiequellen. Außerdem ist die Solarenergie ein stabilerer Energieerzeuger als Wind- und Wasserkraft", zitiert CNBC die Citi-Analysten. In diesem Zusammenhang nannten die Analysten ihre Top-Picks, die sie mit "Buy" bewerteten:

Das US-amerikanische Solarunternehmen Enphase Energy bekam von Citi das Kursziel 285 US-Dollar, was einem Kurspotenzial von circa 30 Prozent entspricht.