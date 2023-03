NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Under Armour von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 13 auf 10 US-Dollar gesenkt. Frühestens zwischen Sommer und Herbst werde man sich durch die hohen Lagerbestände gekämpft haben, schrieb Analyst Matthew Boss in einer am Montag vorliegenden Studie mit Verweis auf Aussagen des Managements. Damit dürfte der Sportmodehersteller länger als erwartet mit Kaufanreizen arbeiten müssen./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2023

Die Under Armour Registered (A) Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,41 % und einem Kurs von 8,25EUR gehandelt.