NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Eon von 10,00 auf 10,25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Am Mittwoch dürften vor allem der Ausblick auf 2023 und die Konzernstrategie im Fokus stehen, schrieb Analyst Alexander Wheeler in einem am Montag vorliegenden Studie Ausblick auf den Bericht des Versorgers. Er sieht trotz starken Netzgeschäfts aber kaum Bewertungsspielraum./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2023 / 17:44 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2023 / 17:44 / EDT

Die E.ON Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 10,26EUR gehandelt.