NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Bewertung der Papiere von K+S beim Kursziel von 29 Euro mit "Buy" aufgenommen. Nach dem Höhepunkt in der Gewinnentwicklung der Düngerhersteller 2022 gelte es nun, das neue Niveau zwischen den Zyklen zu ermitteln, schrieb Analyst Charlie Bentley in einer am Montag vorliegenden Studie. Generell präferiert der Experte aktuell Kali gegenüber Stickstoff, was auch einem "Hold" für Oci und einem "Underperform" für Yara zum Ausdruck kommt. Bei K+S hebt er zudem die verbesserte Finanzlage positiv hervor./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2023 / 12:20 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2023 / 12:00 / ET

