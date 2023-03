NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Post von 34,20 auf 37,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Samuel Bland passte seine Schätzungen in einer am Montag vorliegenden Studie an die Tarifeinigung beim Logistikkonzern an. Es sei positiv, aber auch überraschend, dass die Gewerkschaft Verdi trotz Streikmandats großteils dem bisherigen Vorschlag der Bonner entsprechende Konditionen akzeptiert habe. Damit weiche die Unsicherheit. Bland geht 2024 weiter von einem Ergebnisrückgang aus, der nun aber weniger deutlich ausfallen dürfte./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2023

