Geschäftsklimaumfrage der AHK Japan und der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft / Japan gewinnt an Aufmerksamkeit in deutschen Konzernzentralen

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Tokio/Berlin (ots) - Wachsendes Interesse an Japan als Wertepartner in mehr alsjeder dritten deutschen Konzernzentrale (36 %)- 96% der deutschen Unternehmen schätzen die ökonomische, politische und sozialeStabilität Japans als größten Standortvorteil- 93% der deutschen Unternehmen erzielten letztes Jahr in Japan Gewinne vorSteuern (+11%-Punkte ggü. 2021)- Japan zunehmend relevant für Einkauf: Mehr als jedes zweite deutscheUnternehmen (51%) nutzt den direkten Zugang zu innovativen undhochspezialisierten Lieferanten aus Japan (+ 9%-Punkte ggü. Vorjahr)- Die Zusammenarbeit auf Drittmärkten hat weiter angezogen: 66% der Befragten (+8%-Punkte ggü. Vorjahr) kooperieren mit japanischen Unternehmen inDrittmärkten- 84% der Befragten (+ 12%-Punkte ggü. Vorjahr) bewerten die Rekrutierung vonqualifiziertem Personal und 67% (+ 23%-Punkte ggü. Vorjahr) die Inflation alsgrößte HerausforderungIn Zeiten geopolitischer Spannungen und des "Friend-shorings" richten deutscheUnternehmen ihren Blick vermehrt auch auf Japan. Das zeigt die aktuelleGeschäftsklimaumfrage "Economic Outlook - German Business in Japan 2023" , einegemeinsame Umfrage der Deutschen Industrie- und Handelskammer in Japan (AHKJapan) und KPMG . Teilgenommen haben 113 Tochtergesellschaften deutscherUnternehmen in Japan.Größte Stärke Japans ist und bleibt die ökonomische, politische und sozialeStabilitätIm globalen Vergleich erzielt Japan bei allen Befragungen immer wieder absoluteSpitzenwerte, wenn es um das Thema Verlässlichkeit geht. Als größte VorteileJapans bestätigen deutsche Unternehmen erneut die wirtschaftliche StabilitätJapans (97%), die Stabilität und Vertrauenswürdigkeit der Geschäftsbeziehungen(96%) sowie die Sicherheit und soziale Stabilität (95%)."Die Zahlen unterstreichen eindrucksvoll Japans Rolle als Garant für stabileGeschäftsbeziehungen. In den aktuellen unsicheren Zeiten ist das ein umsogrößerer Vorteil. So zeigt mehr als jede dritte deutsche Konzernzentralewachsendes Interesse an Japan als Wertepartner", merkt Marcus Schürmann,Geschäftsführendes Vorstandsmitglied der AHK Japan , an.Lage deutscher Unternehmen in Japan erstmals wieder besser als vor der PandemieDie Fundamentaldaten für deutsche Unternehmen in Japan stimmen wieder: 2022haben 93% der deutschen Unternehmen in Japan Gewinne vor Steuern erzielt,erstmals wieder mehr als in 2019. Dies ist ein Anstieg um 11%-Punkte gegenüber2021. Auch die Profitabilität stieg: Der Anteil der Unternehmen mit einer