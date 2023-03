Ölpreise geben deutlich nach - Verunsicherte Finanzmärkte belasten

Die Verunsicherung an den Finanzmärkten wirkte sich auch auf die Ölpreise aus. Die Turbulenzen in der US-Bankenbranche haben die Aktienmärkte deutlich belastet. Vor dem Wochenende war die auf Start-up-Finanzierung spezialisierte Silicon Valley Bank (SVB) nach einer gescheiterten Notkapitalerhöhung vorerst geschlossen und unter staatliche Kontrolle gestellt worden.

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Montag belastet durch die Verunsicherung an den Finanzmärkten deutlich nachgegeben. Am Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai 81,34 US-Dollar. Das waren 1,45 Dollar weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur April-Lieferung fiel um 1,40 Dollar auf 75,28 Dollar.

