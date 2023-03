Bereits im vergangenen Jahr waren Umsatz und operativer Gewinn der Gesellschaft gesunken. So erlöste Synlab auf Basis vorläufiger Zahlen rund 3,25 Milliarden Euro und damit rund 13,6 Prozent weniger als im Vorjahr. Der Umsatz mit Corona-Tests ging noch deutlich stärker zurück./nas/stw/mne/mis

Synlab hatte während der Corona-Pandemie von der hohen Nachfrage nach Labortests auf das Virus profitiert. Der Aktienkurs der Gesellschaft war bis November 2021 auf den Rekordwert von 25 Euro geklettert. Seitdem ging es jedoch weitgehend abwärts. Nach einer Gewinnwarnung Anfang Februar sackte ihr Kurs noch weiter ab. Vor wenigen Tagen war das Papier sogar zeitweise für weniger als 6,70 Euro zu haben und damit so billig wie nie zuvor.

Als möglichen Preis nannte Synlab zehn Euro je Aktie. Das Unternehmen werde die Interessenbekundung sowie die weiteren Handlungsoptionen nun prüfen. Der Vorstoß Cinvens sei nicht mit dem Unternehmen abgestimmt gewesen, erklärte Synlab. Ob es ein öffentliches Angebot seitens des Finanzinvestors an alle Aktionäre geben werde, sei derzeit noch nicht abzusehen. Cinven hält bereits 43 Prozent an dem im SDax notierten Unternehmen.

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Finanzinvestor Cinven will Europas größten Labordienstleister Synlab nach dem Kurseinbruch infolge des Endes des Corona-Booms möglicherweise günstig von der Börse nehmen. Synlab bestätigte am Montag eine Interessenbekundung seines Großaktionärs. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg über einen solchen möglichen Schritt unter Berufung auf informierte Kreise berichtet.

