Julius Kemnitzer Mensch vs. Maschine - Wie sinnvoll ist der Einsatz von ChatGPT bei Werbetexten?

Mannheim - Julius Kemnitzer ist Copywriter und Experte für Werbetexte.

Gemeinsam mit seinem Team unterstützt er Agenturen und Dienstleister bei der

Optimierung ihrer Werbemaßnahmen. Aufgrund seiner Expertise und Erfahrung weiß

Julius Kemnitzer genau, worauf es bei der Erstellung und Optimierung von

werbewirksamem Content ankommt. Mit seinen verkaufsstarken Werbetexten konnte er

bereits etlichen Kunden dabei helfen, mehr Menschen aus ihrer Zielgruppe

anzusprechen und so letztendlich in Kunden zu verwandeln.



Der Hype um ChatGPT, den sprach- und textbasierten Chatbot von OpenAI, reißt

nicht ab: Immer mehr Nutzer sind von der künstlichen Intelligenz begeistert,

wodurch eine anhaltende Debatte über den Einsatz KI-basierter Software entbrannt

ist. Die rasante Entwicklung automatisierter Systeme in den letzten Jahren hat

dazu geführt, dass immer mehr Menschen um ihre Arbeitsplätze besorgt sind.

"KI-basierte Software wird zweifellos zunehmend im professionellen Rahmen

eingesetzt werden", prognostiziert Julius Kemnitzer, Copywriter und Experte für

Werbetexte. "ChatGPT kann zum Beispiel menschenähnliche Texte verfassen, die

kaum von einem menschlichen Autor zu unterscheiden sind. Auf der anderen Seite

ist der Chatbot bislang jedoch noch nicht dazu in der Lage, komplexe Konzepte zu

verstehen oder kreatives Denken zu imitieren."