Wie gut ist Deutschland gegen Cyberangriffe gerüstet - Potsdamer Konferenz für Nationale CyberSicherheit 2023 (FOTO)

Potsdam (ots) - Die IT-Sicherheitslage in Deutschland ist seit Jahren angespannt

und die steigende Zahl an Cyberangriffen und der russische Angriffskrieg auf die

Ukraine haben die Situation weiter verschärft. Laut Branchenverband Bitkom

beliefen sich die Schäden durch Cyberkriminalität allein im letzten Jahr auf

mehr als 200 Milliarden Euro für die deutsche Wirtschaft.



Auf der 9. Potsdamer Konferenz für Nationale CyberSicherheit des

Hasso-Plattner-Instituts (HPI) stellen am 19. und 20. April 2023 die Leiter der

wichtigsten deutschen Sicherheitsbehörden die aktuelle Cybersicherheitslage dar

und diskutieren mit Spitzenvertretern aus der Wissenschaft, Wirtschaft und

Zivilgesellschaft über neue Bedrohungen und Risiken sowie die notwendigen

nächsten Schritte.