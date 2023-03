Torq beginnt Bohrungen auf Gold-Kupfer-Projekt Santa Cecilia in Chile

Vancouver, Kanada - 13. März 2023 - Torq Resources Inc. (TSX-V: TORQ, OTCQX: TRBMF) ("Torq" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/torq-resources- ... ) freut sich bekannt zu geben, dass es mit seinem ersten Bohrprogramm auf dem Gold-Kupfer-Projekt Santa Cecilia begonnen hat, das sich im erstklassigen Maricunga-Gürtel im Norden Chiles, etwa 100 Kilometer (km) östlich der Stadt Copiapo, befindet. Das Projekt Santa Cecilia liegt unmittelbar neben dem Projekt Norte Abierto, das sich im Besitz von Newmont und Barrick befindet und die Gold-Kupfer-Porphyr-Lagerstätten Caspiche und Cerro Casale umfasst (Abbildung 1). Das erste Bohrprogramm bei Santa Cecilia wird voraussichtlich insgesamt etwa 15.000 Meter (m) in den nächsten 14 Monaten umfassen, wobei zwischen Juni und September eine viermonatige Pause wegen des chilenischen Winters vorgesehen ist. Etwa 7.000 m der Bohrungen werden voraussichtlich im Jahr 2023 stattfinden, wobei die ersten beiden Bohrlöcher für die nordöstliche Flanke des Zielgebiets Cerro del Medio geplant sind, wo eine Mineralisierung aus einem Bohrloch aus dem Jahr 2012 925,7 m mit 0,21 g/t Gold, 0,27 % Kupfer und 82 ppm Molybdän in einem Porphyrsystem durchschnitten wurde, das sich unmittelbar unterhalb des epithermalen Goldsystems befindet, das von 1988 bis 1990 von einem großen Bergbauunternehmen definiert wurde (Abbildung 2). Wichtig ist, dass die im Bohrloch 2012 entdeckte Mineralisierung bekanntermaßen im Wandgestein liegt und das Unternehmen auf eine höhergradige, ursächliche Intrusion abzielt.

Nachricht von Shawn Wallace, CEO und Direktor:

"Dies ist das erste Bohrprogramm auf dem Projekt Santa Cecilia seit über einem Jahrzehnt, seit einer Entdeckung im Jahr 2012. Wir haben das Privileg, an historische Arbeiten anzuknüpfen, die eine 1,5 km lange durchgehende vertikale Mineralisierung definierten, die an der Oberfläche in einem epithermalen Goldsystem begann und dann in eine Kupferporphyrmineralisierung überging. Es gibt mehrere Porphyr-Zentren auf diesem Projekt, daher ist dies nur der Beginn einer bedeutenden Bohrkampagne, von der wir erwarten, dass sie in den nächsten 14 Monaten etwa 15.000 m umfassen wird. Wir sind dankbar für die Unterstützung der örtlichen Gemeinde und verpflichten uns, unsere für beide Seiten vorteilhafte Beziehung während der Durchführung des Programms aufrechtzuerhalten, wozu auch eine kontinuierliche transparente Kommunikation über einen eingerichteten Ausschuss gehört. Der erste Spatenstich in Santa Cecilia wurde mit großer Spannung erwartet, und wir freuen uns sehr auf die ersten Ergebnisse."