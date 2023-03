Ampel muss mit Verteilen sozialer Wohltaten aufhören

Berlin (ots) - "Wir müssen die explodierenden Ausgaben überprüfen. Mehr und neueSchulden oder Steuererhöhungen sind der falsche Weg. In Deutschland haben wirmit bald über 1.000 Milliarden Euro an jährlichen Steuereinnahmen keinEinnahmen-, sondern schlicht ein Ausgabenproblem. Die Ampelkoalition muss mitdem Verteilen von sozialen Wohltaten aufhören und die Soziale Marktwirtschaftneu starten." Dazu mahnt Dr. Dirk Jandura, Präsident des BundesverbandesGroßhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) mit Blick auf diehaushaltspolitische Diskussion in der Ampelkoalition. "Die Kritik an einerRückkehr zu konsolidierten öffentlichen Haushalten ist unverantwortlich undgefährlich."Jandura konstatiert: "Damit die aufgetürmten Schulden aus Corona-Pandemie undUkraine-Krieg Bürgerinnen und Bürger sowie Betriebe nicht überfordern, kann esnur einen Weg aus der Schuldenfalle geben: Wir müssen für mehr Dynamik sorgen,vor allem durch den Abbau von Regulierungen und Bürokratie. So erreichen wir dienotwendige Investitionsbeschleunigung.""Schulden mögen zur Abwendung von Krisen- und Kriegsfolgen vertretbar sein, abernur vorübergehend und niemals dauerhaft. Es bedarf eines verlässlichen Planes,wie diese wieder abgetragen werden. Wir tun gut daran, wieder den Deckel auf dieSchulden zu setzen. Der BGA unterstützt das Ziel von BundesfinanzministerLindner, die Ausgaben wieder stärker zu begrenzen und zur Schuldenbremsezurückzukehren.", so die Kritik Janduras.Pressekontakt:Ansprechpartner:Florian BlockLeiter Presse- und ÖffenltichkeitsarbeitTel: 030/590099520Mail: presse@bga.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/6564/5461994OTS: BGA Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V.