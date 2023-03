Foodji schließt Series A Finanzierungsrunde in Höhe von 23 Millionen US Dollar ab

München (ots) -



- Movendo Capital und DLF Venture führen Finanzierungsrunde an, Triple Point

Capital, Kraut Capital und Bestandsinvestor FoodLabs investieren ebenfalls

- Frisches Kapital für Ausbau des Teams und des technologischen Vorsprungs

- Deutschlands Marktführer für ultrafrische, autonome Verpflegung mit Speisen

und Getränken konnte seinen Umsatz im letzten Jahr vervierfachen



Das Food-Tech Unternehmen Foodji aus München hat seine Series A

Finanzierungsrunde in Höhe von 23 Millionen US-Dollar abgeschlossen und möchte

seine Position als Marktführer in Deutschland im Bereich der ultra-frischen,

autonomen Verpflegung mit Speisen und Getränken weiter ausbauen. Das frische

Kapital soll in die Stärkung des Teams sowie den Ausbau von Foodjis proprietärer

Technologie fließen. Als neue Partner stiegen der niederländische Investor

Movendo Capital und DLF Venture aus Luxemburg ein. Der amerikanische Investor

Triple Point Capital und Kraut Capital aus Deutschland beteiligten sich auch an

der Finanzierungsrunde, ebenso wie Bestandsinvestor FoodLabs aus Berlin.