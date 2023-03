Seite 2 ► Seite 1 von 2

Stutensee (ots) - Alexander Lang ist erfolgreicher Immobilienunternehmer und hatsich durch kluge Entscheidungen seine finanzielle Unabhängigkeit aufgebaut.Heute lässt der Experte in seinen Coachings zahlreiche Kunden an seinem Wissenteilhaben und erklärt ihnen, wie auch sie als Investor in der Immobilienbranchezu finanziellem Wohlstand gelangen. Erfahren Sie hier, was es zumImmobilienunternehmer braucht.Viele Angestellte und Erwerbstätige sehnen sich nach mehr - trotz ausreichendemGehalt und eigentlich guter Work-Life-Balance wünschen sie sich mehr finanzielleFreiheiten und die Möglichkeit, sich Arbeits- und Freizeit nach eigenem Beliebeneinteilen zu können. Meist haben sie bereits ein erstes finanzielles Polsteraufgebaut und würden am liebsten in die Immobilienbranche einsteigen,schließlich wartet hier die Chance auf hohe Renditen und ein stabiles, passivesEinkommen. Allerdings schrecken immer noch viele Menschen vor dem Schritt inRichtung Immobilienunternehmer zurück. "Das liegt oft genug an einer falscheninneren Einstellung gegenüber Immobilien", sagt Alexander Lang. "Wer jedochbereit ist, von Anfang an alles für sein Immobilienbusiness zu tun, kanninnerhalb von zwölf Monaten mit ersten Renditen rechnen und langfristig alsInvestor erfolgreich sein." Der Mentor und Coach ist selbstImmobilienunternehmer und berät sowohl Einsteiger als auch bereits aktiveImmobilienunternehmer und hilft ihnen dabei, mit dem richtigen Wissen und einemstarken Mindset in kurzer Zeit in der Branche Fuß zu fassen sowie den eigenenImmobilienhandel nach vorn zu bringen. Worauf es für einen erfolgreichen Startim Immobiliengeschäft wirklich ankommt, hat der Experte im Folgenden verraten.1. Es braucht einen klaren FokusViele Menschen können sich vorstellen, über eine strategische Anlage zufinanziellem Wohlstand zu gelangen. Die Zeiten haben sich jedoch sehr gewandelt:Anders als noch vor zehn Jahren steht der Immobilienmarkt heute stark unterDruck - einfach ein Objekt zu kaufen und von den Mieteinnahmen zu leben, dieseRechnung geht häufig nicht mehr auf. Wer heute erfolgreiche Immobiliendealsabschließen möchte, benötigt daher neben fundiertem Fachwissen vor allem einehohe Motivation. Viele Einsteiger brechen nach einiger Zeit ihr Vorhaben ab,weil sie nicht bereit sind, sich auf die Veränderungen des Marktes mit harterArbeit einzustellen. Um ein Immobilienbusiness erfolgreich zu betreiben, brauchtes daher eine konkrete Absicht und den Willen, sein Vorhaben durchzuhalten. Nurwer bereit ist, viel Zeit, Geld und Energie zu investieren und sichuneingeschränkt auf die Unternehmung zu fokussieren, wird auch die schwierigen