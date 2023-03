BERLIN (dpa-AFX) - Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken hat vor dem Bildungsgipfel der Bundesregierung eine schnellere Umsetzung des Förderprogramms für Schulen in schwierigen Lagen gefordert. Das "Startchancen-Programm" müsse noch in diesem Jahr beginnen, sagte Esken am Montag nach einer Sitzung des SPD-Präsidiums in Berlin. Bislang sehen Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) und ihr Haus eine Umsetzung des Programms ab dem Herbst 2024 vor - "das ist viel zu spät", sagte Esken. Das Förderprogramm für Schulen mit sozial besonders benachteiligten Schülerinnen und Schülern solle außerdem vom Bund mit zwei Milliarden Euro ausgestattet werden. Bisher war lediglich eine Milliarde Euro dafür vorgesehen.

Das "Startchancen-Programm" des Bildungsministeriums wurde im Koalitionsvertrag vereinbart. Es sieht unter anderem mehr Geld, zusätzliche Sozialarbeiter und bessere Infrastruktur vor. Rund 4000 Schulen, also in etwa jede zehnte in Deutschland, sollen von der Förderung profitieren.