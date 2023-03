Verbraucher sparen beim Weineinkauf (FOTO)

Bodenheim (ots) - Die aktuell herausfordernden wirtschaftlichen

Rahmenbedingungen gehen auch am deutschen Weinmarkt nicht spurlos vorüber. Wie

das Deutsche Weininstitut (DWI) auf Basis einer beauftragten

NielsenIQ-Weinmarktanalyse bekannt gab, wurde im vergangenen Jahr über alle

Einkaufsstätten gesehen hierzulande zehn Prozent weniger Wein eingekauft, was zu

einem Umsatzrückgang von 6,5 Prozent geführt hat.



"Aufgrund der Kaufkraftverluste durch die gestiegenen Lebenshaltungskosten haben

sich die Haushaltseinkäufe stark auf die unbedingt notwendigen Produkte

konzentriert. Dadurch haben weniger Haushalte Wein eingekauft und dabei zudem

auch stärker auf den Preis geachtet", erläutert DWI-Geschäftsführerin Monika

Reule die Weinmarktentwicklung 2022.





Weniger Marktanteile bei höheren PreisenVon der höheren Preissensibilität der Verbraucherinnen und Verbraucher habeninsbesondere die preisgünstigeren Weine aus dem Ausland profitiert. Bei einemDurchschnittspreis von 3,64 EUR/l für internationale Weine gingen derenEinkaufsmengen um sieben Prozent und die Ausgaben um fünf Prozent zurück,während die heimischen Anbieter bei einem Durchschnittspreis von 4,18 EUR/lMengenverluste von 14 Prozent und Umsatzrückgänge von acht Prozent hinnehmenmussten.Infolgedessen sank der Marktanteil deutscher Weine an den eingekauftenWeinmengen um einen Prozentpunkt auf 44 Prozent. Von den ausländischenHerkünften haben die italienischen Weine mit 16 Prozent den höchstenMengenmarktanteil (-1 Prozentpunkt), gefolgt von Weinen aus Spanien mit 14Prozent (+2 Prozentpunkte) und französischen Weinen mit unveränderten elfProzent.An den Ausgaben für Wein hatten die heimischen Weine einen unveränderten Anteilvon 47 Prozent, was auf den höheren Durchschnittspreis zurückzuführen ist.Biowein hat treue KäuferschaftBioweine waren von den Konsumrückgängen des vergangenen Jahres ausgenommen. Siehaben ihre Marktanteile von drei Prozent an den eingekauften Weinmengen und vonvier Prozent am Umsatz im Vergleich zum Vorjahr halten können.Roséweine immer beliebterEntgegen dem allgemeinen Weineinkaufstrend hat sich der Absatz von Roséweinen2022 positiv entwickelt. Sie verbesserten ihren Anteil am Weineinkaufsvolumen umeinen Prozentpunkt auf 13 Prozent. Dieser Zuwachs ging zulasten desRotweinkonsums, dessen Marktanteil von 41 auf 40 Prozent zurückging. Weißweinebewegten sich unverändert bei einem Mengenmarktanteil von 47 Prozent.Online-Weinhandel legt zuNach den Zuwächsen der Online-Weineinkäufe insbesondere in Zeiten despandemiebedingten Lockdowns, ist der Marktanteil online gehandelter Weine 2022noch einmal um zwei Prozentpunkte auf nunmehr 13 Prozent gestiegen.Der Lebensmitteleinzelhandel (LEH) hat unter den Weineinkaufstätten hingegenzwei Prozentpunkte verloren, er bleibt allerdings mit Abstand die wichtigsteWeinbezugsquelle für die Verbraucher. 64 Prozent aller Weine wurden 2022 im LEHeingekauft. Dabei kommen die Discounter auf einen unveränderten Marktanteil von37 Prozent.Für deutsche Weine hat der Direktvertrieb vom Erzeuger nach wie vor einenwichtigen Stellenwert. Sie wurden zu 22 Prozent in den Betrieben vor Ort oder inderen Onlineshops eingekauft.Pressekontakt:Deutsches WeininstitutErnst BüscherPlatz des Weines 255294 BodenheimTel: 06135 9323-156E-Mail: mailto:ernst.buescher@deutscheweine.dehttp://www.deutscheweine.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/40284/5462045OTS: Deutsches Weininstitut GmbH