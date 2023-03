DAX - Langfristiger Kursrückgang? Ichimoku-Wolke beachten!

Zuvor hieß es im Insight: "Die Lage hat sich für den DAX mit dem Kursrutsch unter die Unterstützung bei 15.520/15.500 Punkten deutlich eingetrübt. Die Unterstützung ist zudem zum Widerstand geworden, wobei eine mögliche Erholung nach dem Kursrutsch nun im Bereich um den 10er-EMA und die ehemalige Unterstützung bei 15.500 Punkten auslaufen könnte, bevor es dann wieder abwärtsgeht. Auch die Lage im S&P 500, der als Taktgeber für den DAX gilt, hat sich in den Vortagen weiter eingetrübt. Es ist übergeordnet mit eher weiter fallenden Kursen in beiden Indizes zu rechnen, wobei Erholungen nur temporär ausfallenden sollten. Am heutigen Freitag eröffnete der DAX mit einem Gap-down bei 15.369 Punkten und sackte dann bis 15.316 Punkte ab. In der Folge konnte der DAX wieder ansteigen und zeigt sich aktuell erholt bei 15.430 Punkten. Die Erholung könnte nun bis in den Bereich von 15.500 Punkten weiterlaufen, wo sich ein wichtiger Widerstand befindet. In diesem Bereich könnte der DAX wohl schon wieder nach unten abprallen und die Abwärtsbewegung weiter fortsetzen. Darauf deutet aktuell auch die schwache Lage im S&P 500 hin, der unter die Ichimoku-Wolke im Tageschart gefallen ist und damit ein langfristiges Short-Signal generiert hat. Ein schwacher S&P 500 sollte auch den DAX weiter unter Druck setzen."

Das hat alles gepasst, der DAX ist bis 15.495 Punkte am Freitag gestiegen und hat damit fast den genannten Widerstand um 15.500 Punkte erreicht. In der Folge ging es wieder abwärts, wobei der DAX nun durch die schwachen US-Aktienmärkte weiter nach unten gedrückt wird. Die Unterstützung bei 15.150 Punkten wurde ebenfalls bereits nach unten durchbrochen, wie die Marke von 15.000 Punkten. Jetzt steht die Ichimoku-Wolke im Tageschart im Fokus. Rutscht der DAX unter diese Wolke und deren untere Begrenzung bei aktuell 14.660 Punkten, würde ein weiteres langfristiges Short-Signal entstehen. Erholungen sollten bisher weiter nur temporär ausfallen.

Aktuelle Lage

DAX im Long-Modus.

DAX bei 14.950 Punkten. Indikatoren Short. Anlaufmarken nach oben bei 15.000, 15.150, 15.200, 15.350 und 15.500 Punkten. Gaps nach unten bei 14.610, 11.391, 10.547, 10.097, 9.626 und 8.830 Punkten. Trendindikator: Eigener Trendindikator zeigt aktuell rot an, short. Historische Saisonalität

In US-Vorwahljahren (DAX): Von Anfang Januar bis Ende April aufwärts.