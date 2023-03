US-Anleihen steigen weiter kräftig

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Montag ihre jüngste Rally fortgesetzt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) zog um 1,51 Prozent auf 114,84 Punkte an. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere fiel im Gegenzug auf 3,50 Prozent.

Am Markt hatten bereits am Freitag die Spekulationen auf stärker steigende Zinsen im Kampf gegen die hohe Inflation einen Dämpfer erhalten, nachdem der Arbeitsmarktbericht für Februar einen überraschenden Anstieg der Arbeitslosenquote und einen unerwartet schwachen Anstieg der Stundenlöhne offenbart hatte. Nun sorgten die anhaltenden Turbulenzen im amerikanischen Bankensektor dafür, dass die Renditen weiter deutlich fielen. Im Gegenzug zogen die Kurse der als sicher geltenden Staatspapiere erneut an.