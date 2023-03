Steuererklärung Diese Versicherungen können Sie absetzen (FOTO)

Neustadt a. d. W. (ots) - Welche Versicherungsbeiträge lassen sich von der

Steuer absetzen? In welcher Höhe? Und welche nicht? Der Lohnsteuerhilfeverein

Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH) zeigt, was möglich ist und wie's

funktioniert.



Das Steuerrecht besagt: Bestimmte Kosten der Lebensführung, die unvermeidbar die

eigene wirtschaftliche Leistungsfähigkeit mindern, gelten als Sonderausgaben.

Aus diesem Grund werden Versicherungen zur Vorsorge oder zur Ausübung des Berufs

steuerlich begünstigt. Reine Sachversicherungen lassen sich dagegen nicht in der

Steuererklärung angeben.