BELO HORIZONTE (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will einen Aufbruch in den deutsch-brasilianischen Beziehungen erreichen. Der Grünen-Politiker sprach am Montag in Belo Horizonte bei der Eröffnung der deutsch-brasilianischen Wirtschaftstage von einer "grünen Brücke" über den Atlantik. Brasilien sei schon jetzt bei erneuerbaren Energien stark und habe große Potenziale für eine Wasserstoff-Produktion.

Habeck will Aufbruch in deutsch-brasilianischen Beziehungen

