Water Ways chinesische Tochtergesellschaft installiert ein neues Blueberries Wind-Blocksystem in China

13. März 2023 - Toronto, Ontario - Water Ways Technologies Inc. (TSXV: WWT) (FRA: WWT) ("WaterWays" oder das "Unternehmen"), ein globaler Anbieter von Landwirtschaftstechnologie mit Sitz in Israel, der sich auf Bewässerungslösungen spezialisiert hat, freut sich bekannt zu geben, dass seine chinesische Tochtergesellschaft (an der das Unternehmen eine 73%ige Beteiligung hält), IRRI-AL TAL (Shanghai) Agriculture Technology Company Ltd. ("IAT Shanghai"), einen Auftrag zur Installation eines Wind-Block-Systems für einen wiederkehrenden Kunden erhalten hat, der ein Bewässerungssystem für sein Heidelbeerprojekt bestellt hat. Das Windblockiersystem soll Wind mit hoher Geschwindigkeit aus einer bestimmten Richtung entgegenwirken, der eine Herausforderung für das Wachstum der Blaubeerpflanzen darstellt. Das neue System wird als Teil eines 30 Hektar großen, schlüsselfertigen Blaubeer-Bewässerungsprojekts in der Provinz Yunnan, China, installiert. Der Gesamtwert des Auftrags beläuft sich auf 100.000 C$ (68.000 Euro), und das Unternehmen rechnet damit, die Einnahmen aus diesem Auftrag im ersten und zweiten Quartal 2023 zu verbuchen.

Ohad Haber, Chairman und Chief Executive Officer, kommentierte: "Wir konzentrieren uns darauf, unseren Ruf für die Bewässerung ertragreicher Kulturen, insbesondere von Blaubeeren, auszubauen. Wir glauben, dass das System sicherstellt, dass unsere Landwirte qualitativ hochwertige Blaubeeren liefern können, um die steigende Nachfrage auf dem Markt zu decken."

Über Water Ways Technologies Inc.

WWT (ISIN: CA9411881043) ist über seine Tochtergesellschaften ein globaler Anbieter von Landwirtschaftstechnologie mit Sitz in Israel, der landwirtschaftlichen Erzeugern Lösungen für die Wasserbewässerung anbietet. WWT konkurriert auf dem globalen Markt für Bewässerungssysteme mit dem Schwerpunkt auf der Entwicklung von Lösungen für kommerzielle Anwendungen in den Segmenten Mikro- und Präzisionsbewässerung des Gesamtmarktes. Die Haupteinnahmen von WWT stammen derzeit aus den folgenden Geschäftsbereichen: (i) Projektgeschäft und (ii) Vertrieb von Komponenten und Geräten. WWT nutzt die Chancen, die sich durch Mikrobewässerung und intelligente Bewässerung ergeben, und setzt gleichzeitig einen positiven Beitrag für die Gesellschaft, indem sie diese Technologien insbesondere in Entwicklungsländern wie Afrika und Lateinamerika und in entwickelten Märkten wie China und Kanada weiter verbreitet. Zu den Bewässerungsprojekten von WWT gehören Weinberge, Baumwollfelder, Apfel- und Orangenplantagen, Blaubeeren, medizinischer Cannabisanbau, Kühlräume für Frischwaren und vieles mehr in über fünfzehn Ländern.