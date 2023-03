Zahl der Brauereien in Deutschland sinkt / Corona-Pandemie und Energiekrise führen zu Betriebsschließungen

Berlin (ots) - Seit Beginn der Corona-Pandemie ist die Zahl der Brauereien in

Deutschland um 45 Betriebe (3 Prozent) zurückgegangen. Nach Angaben des

Statistischen Bundesamtes gab es 2022 bundesweit 1.507 Brauereien - im Jahr 2019

waren es noch 1.552. Die Bundesländer mit der höchsten Zahl an Betriebsaufgaben

seit dem Jahr 2019 sind Bayern (-24), Nordrhein-Westfalen (-14) und Hessen

(-10). In Schleswig-Holstein ist die Zahl der Brauereien entgegen dem Trend auch

in Krisenzeiten leicht gewachsen, in Baden-Württemberg und Niedersachsen blieb

die Zahl der Betriebe unverändert.



Bis zur Corona-Pandemie war die Zahl der Brauereien in Deutschland

kontinuierlich gestiegen, um mehr als 270 Betriebe seit der Jahrtausendwende.

"Die monatelangen Lockdowns für das Gastgewerbe und die Absage vieler tausend

Veranstaltungen haben den Markt für Fassbier komplett zusammenbrechen lassen.

Diese Einbußen haben viele Brauereien an die Grenzen ihrer Existenz gebracht",

so der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Brauer-Bundes (DBB), Holger Eichele.

Die jüngste Entwicklung sei besorgniserregend: "Über viele Jahre war der Begriff

Brauereisterben ausgestorben, nun erleben wir leider eine traurige Trendwende.

Immer mehr Brauereien stehen massiv unter Druck - die Corona-Krise ging nahtlos

in eine Energiepreiskrise über." Die deutschen Brauereien sind seit Beginn der

völkerrechtswidrigen Invasion Russlands in der Ukraine mit massiven

Kostensteigerungen konfrontiert.