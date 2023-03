Barclays ist so überzeugt von diesem Unternehmen, dass die Analysten den Aktien von Alphawave Semi ein Kurspotenzial von mehr als 40 Prozent in den nächsten zwölf Monaten zutrauen. In der vergangenen Woche stieg die Chip-Aktie bereits um circa 13 Prozent. Momentan ist ein Anteilsschein circa 1,35 US-Dollar wert. Das Research-Team von Barclays prognostiziert eine Steigerung auf noch 1,92 US-Dollar.

Daneben gibt es noch eine bullishe Bewertung: Wenn Alphawave seine ehrgeizigen Umsatzziele erreicht, könnten die Aktien nach Einschätzung der Investmentbank sogar noch auf bis zu 4,24 US-Dollar steigen. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von 215 Prozent gegenüber dem aktuellen Kursniveau.