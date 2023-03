Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,88370 (0,88258) britische Pfund, 141,96 (144,70) japanische Yen und 0,9750 (0,9824) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London bei 1920 Dollar gehandelt. Das waren rund 42 Dollar mehr als am Freitag./la/jsl/jha/

Am Wochenende hatten Finanzministerium, Notenbank und die Einlagensicherungsbehörde in den USA erklärt, dass Einlagen bei der kollabierten Bank SVB und einem weiteren Institut geschützt würden. Die Fed legte ein neues Kreditprogramm zur Versorgung der Banken mit Liquidität auf.

Der Dollar stand gegenüber allen anderen wichtigen Währungen unter Druck. Auslöser sind fallende Zinserwartungen an die US-Notenbank Fed wegen der Turbulenzen im amerikanischen Bankensektor. Die große US-Bank Goldman Sachs rechnet nun nicht mehr mit einer weiteren Zinsanhebung für die nächste Fed-Sitzung in gut einer Woche.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist zu Wochenbeginn in einem nervösen Umfeld gestiegen. Die Gemeinschaftswährung kostete am Montagnachmittag 1,0719 US-Dollar und damit deutlich mehr als vor dem Wochenende. Der Eurokurs hatte in frühen Handel bei 1,0737 Dollar den höchsten Stand seit etwa einem Monat erreicht, bevor er kurz darauf bis auf fast 1,0650 Dollar absackte und sich schnell wieder erholte. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,0706 (Freitag: 1,0586) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9341 (0,9446) Euro.

