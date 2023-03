GRANDES PAGOS DE ESPAÑA STARTET SPANISCHEN TERROIR WORKSHOP

Madrid, 13. März 2023 (ots/PRNewswire) - - Spaniens "Grands Crus" entwickelnProgramm, das über das traditionelle Weinstudium hinausgeht -Grandes Pagos de España (GPE), die führende spanische Vereinigung 36renommierter Weingüter, die als die "Grands Crus Spaniens" gelten, ruft denTerroir-Workshop von Grandes Pagos de España ins Leben, ein globalesBildungsprogramm, das über das traditionelle Weinstudium hinausgeht und dieTerroir-Kultur auf einer ganz neuen Ebene präsentiert. Das Programm wird zumersten Mal in den USA und in Mexiko angeboten, mit umfassenden Kursen fürKonsumenten und Handel, die von hochrangigen Weinbotschaftern geleitet werden.Im Mittelpunkt des Unterrichts und der Verkostungen stehen die wichtigstenspanischen "Pagos", eine Einzellagenbezeichnung, die dem Begriff "Cru" füraußergewöhnliche Weinbaulagen entspricht. Die Mitgliedschaft in den GrandesPagos basiert auf einem strengen und unabhängigen Auswahlverfahren."Spanien hat eine der dynamischsten und geschichtsträchtigsten Weinkulturen derWelt, in der sich viele Einflüsse widerspiegeln, die oft von der Weinausbildungübersehen werden, bei der Sorten und Geografie gegenüber der Komplexität desTerroirs im Vordergrund stehen", sagt Toni Sarrión, Präsident von Grandes Pagosde España. "Der Begriff Pago ist das Herzstück dessen, was wir sind und was wirdurch unsere Ausbildung vermitteln wollen. Jedes unserer Weingüter hat eineeigene Identität, die auf ihrer einzigartigen Geografie, Kultur, Geschichte undihren Menschen beruht. In Zusammenarbeit mit weltweit führenden Ausbildnernwerden wir die tiefgreifenden Ursprünge des spanischen Weins aus einerPerspektive erforschen, die dem Terroir und der menschlichen Leistung denhöchsten Wert beimisst."Der Terroir-Workshop findet ab August 2023 in Miami, Los Angeles und Mexikostatt, weitere Standorte weltweit werden noch bekannt gegeben. Die Kurse werdenvon namhaften spanischen Weinexperten geleitet, darunter Alessandra Esteves,Gründerin der Florida Wine Academy in Miami, Monica Marin dipWSET in Los Angelesund Sandra Fernández Gaytán von SFG Estrategias in Mexiko.Die GPE-Weinbotschafter haben einen gemeinsamen Lehrplan und legen die Dauerihrer Kurse auf ca. 8 bis 10 Stunden für geführte Schulungen und Verkostungenfest. Die Teilnehmer erhalten einen digitalen Studienführer mitHintergrundinformationen über das Grüne Spanien, die Nördliche Meseta, dasEbro-Tal, Katalonien, das Mittelmeer, die Zentrale Meseta, den Süden und dieInseln. Der Unterricht wird persönlich abgehalten, mit dynamischenPräsentationen, Tests und Verkostungen, um das Gelernte zu vertiefen.Teilnehmer, die den Kurs erfolgreich abschließen, erhalten einAbschlusszertifikat.Um mehr über Grandes Pagos de España und den Terroir Workshop zu erfahren,klicken Sie hier (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3807524-1&h=670358747&u=https%3A%2F%2Fissuu.com%2Fdocs%2Ff5e1304752e3a5e57b92a20e18c2c711%3Ffr%3DsMDViMjU3OTk4MTc&a=klicken+Sie+hier) oder kontaktieren Sie emily@gregoryvine.com .View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/grandes-pagos-de-espana-startet-spanischen-terroir-workshop-301769768.htmlWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/169139/5462410OTS: Grandes Pagos de España