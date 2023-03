Valour bestätigt, dass es kein Engagement bei der Silvergate Bank, Signature Bank oder Silicon Valley Bank hat

Toronto, 13. März 2023 (ots/PRNewswire) - Die SEBA Bank AG, die sich teilweise

im Besitz von Valour befindet, erweitert ihre Onboarding-Ressourcen aufgrund der

höheren Kundennachfrage im Zuge der jüngsten Entwicklungen im Bankensektor



TORONTO, 13. März 2023 /PRNewswire -- Valour Inc. (das " Unternehmen " oder

"Valour ") (NEO: DEFI) (GR: MB9) (OTC: DEFTF) bestätigt heute im Zusammenhang

mit der Verpflichtung des Unternehmens zur Offenlegung von Informationen, dass

weder das Unternehmen selbst, noch eine seiner operativen Tochtergesellschaften

ein Engagement bei der Silvergate Bank, Signature Bank oder Silicon Valley Bank

haben.





Außerdem bestätigt das Unternehmen, dass die SEBA Bank AG, eine seinerstrategischen Beteiligungen, kein Engagement bei der Silvergate, Silicon Valleyoder USDC Bank hat. "Die strategische Entscheidung, eine Beteiligung an einerder beiden von der schweizerischen Aufsichtsbehörde FINMA lizenzierten digitalenAsset-Banken zu erwerben, hat sich insbesondere in schwierigen Zeiten wie diesenbewährt. Die SEBA Bank hat kein Engagement bei der USDC, Silvergate oder SiliconValley Bank und stellte in den letzten Tagen ein zunehmendes Interesse vonpotenziellen Kunden fest", sagte Olivier Roussy Newton, Chief Executive Officervon Valour, der auch einen Sitz im Vorstand von SEBA hat. Die Sicherheit derAnlegerfonds werden immer die oberste Priorität des Unternehmens sein.Valour Cayman bietet vollständig abgesicherte digitale Asset-ETPs mit niedrigenbis null Verwaltungsgebühren sowie mit Produktangeboten für europäische Börsen,Banken und Broker-Plattformen.