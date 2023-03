Nach dem Kurssturz der Bank of America-Aktie von 50,11 US-Dollar aus Anfang 2022 auf die markante Horizontalunterstützung um 29,00 US-Dollar bis Sommer letzten Jahres setzte anschließend eine volatile Seitwärtsbewegung und damit mögliche Stabilisierung ein. Diese dauert bislang noch an, der jüngste Kurssturz zwang die Aktie allerdings auf die untere Begrenzung. Dort fanden sich genug Käufer für eine temporäre Stabilisierung ein, die aktuelle Tageskerze präsentiert sich sogar in Form eines bullischen Hammers. Damit ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, es besteht durchaus die Chance, die Seitwärtsspanne weiter fortzusetzen.

Der Druck auf die Bankenbranche ist hoch und führte zu einer übertriebenen Kursreaktion auf der Unterseite. Am Unterstützungsband um 29,00 US-Dollar zeichnet sich jedoch eine gewisse vorsichtige Stabilisierung ab, die durchaus das Potenzial auf weitere Kursgewinne besitzt. Oberhalb von 30,16 US-Dollar wäre demnach ein Rücklauf zunächst an 31,50 und darüber in den Bereich von 33,10 US-Dollar in einem positiven Szenario möglich. Wochenschlusskurse unterhalb von 27,87 US-Dollar würden dagegen die Verkaufsvariante aktivieren, Ziele wären dann um 26,48 sowie im Bereich von 23,11 US-Dollar zu finden.

Bank of America Corp. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz: