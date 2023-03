Frischer Wind, frisches Design Raus mit dem alten Ofen!

Frankfurt am Main (ots) - Wichtige Frist endet in gut zwei Jahren



Es sind zwar noch knapp zwei Jahre, doch bis Ende 2024 müssen Öfen, die zwischen

1995 und Ende März 2010 zugelassen wurden, stillgelegt, nachgerüstet oder

ausgetauscht werden, wenn sie den verschärften Anforderungen der 2. Stufe der 1.

Bundesimmissionsschutzverordnung (BImSchV) nicht entsprechen. Dieses Datum ist

vorerst die letzte Frist der BImSchV, in deren Rahmen seit dem Jahr 2010 ältere

Geräte modernisiert oder ausgetauscht werden müssen. Darauf weist der HKI

Industrieverband Haus-, Heiz- und Küchentechnik e.V. hin. Die Frist läuft zwar

erst in zwei Jahren ab, aber je früher man handelt, desto besser ist es für die

Umwelt. Neue Kaminöfen, Heizkamine und Kachelöfen reduzieren die Emissionen um

bis zu 85 Prozent und den Holzverbrauch um rund ein Drittel im Vergleich zu

veralteten Feuerstätten.



Im Sommer handeln