Lampertheim (ots) - Die RR Agency GmbH ändert ihren Namen mit sofortiger Wirkung

zu Klose Consulting GmbH. Wie die Gründer und Geschäftsführer des Unternehmens

Nicolas Klose und Mara Maier mitteilten, ermöglicht die Änderung des

Firmennamens ihnen, ihre Kunden als Beratungsunternehmen neben der

Arbeitgebermarke auch dazu verhelfen, wesentliche Bestandteile der Unternehmen

zu digitalisieren. Damit ist ein weiterer sichtbarer Schritt zum Wachstum der

Unternehmensberatung getan.



Die Geschäftsführer Nicolas Klose und Mara Maier: "Aus den letzten drei Jahren

intensiver Zusammenarbeit mit zahlreichen Apotheken haben wir erkannt, dass eine

reine Agenturleistung für Apotheken heute nicht mehr ausreicht. So wird auch das

Thema Beratung immer wichtiger, um ein ganzheitliches Konzept zu bieten. Mit

diesem Wissen kombinieren wir heute unsere Dienstleistung mit unserer Expertise,

um eine fachgerechte Beratung anzubieten - ein Fakt, der uns deutlich von

unseren Mitbewerbern abhebt. Heute sind wir damit mehr als 'nur' eine Agentur

und möchten das auch mit unserem neuen Namen widerspiegeln."





Die Klose Consulting GmbH unterstützt Apotheken und Unternehmen aus demPharmabereich der gesamten DACH-Region in erster Linie dabei, mithilfe digitalerMarketingstrategien eine attraktive Arbeitgebermarke aufzubauen und soqualifiziertes Personal für sich zu gewinnen. Außerdem helfen die Experten ihrenKunden dabei, die Digitalisierung und Automatisierung von Prozessenvoranzutreiben und das Führungs- und Management-Know-how insgesamt zuverbessern. Zusätzlich kümmern sie sich um die Umstellung der Bewerbungsprozesseauf zeitgemäße, digitale Lösungen. Durch diese Maßnahmen eröffnet sich demApothekeninhaber langfristig die Chance, sich aus dem operativen Geschäftzurückzuziehen und sich endlich auf die Arbeit in der Apotheke selbst zukonzentrieren.Die Änderung ist für die Unternehmensberatung ein weiterer wichtiger Schritt inRichtung Zukunft. Für die bestehenden Kunden ändert sich dabei nichts - siekönnen sich also auch weiterhin auf hohe Qualität und persönliche Betreuungdurch die ihnen bekannten Ansprechpartner verlassen."Durch unsere Namensänderung zur Klose Consulting GmbH planen wir, unserKnow-how gezielt in allen Bereichen der Apotheken einzusetzen. So können wirunsere Expertise, die wir durch die Zusammenarbeit mit über 300 Kunden erworbenhaben, künftig noch besser nutzen", so Nicolas Klose und Mara Maier.Weitere Informationen zur Klose Consulting GmbH unter:https://kloseconsulting.de/Pressekontakt:Klose Consulting GmbHNicolas Klose und Mara MaierE-Mail: mailto:kontakt@kloseconsulting.deWebseite: https://kloseconsulting.de/Pressekontakt:Ruben SchäferE-Mail: mailto:redaktion@dcfverlag.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/168635/5462472OTS: Klose Consulting GmbH