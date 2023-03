Auf dem Weg zu den "Dual Carbon"-Zielen ruft Sinopec dazu auf, CCUS in Chinas System der freiwilligen Emissionsreduzierung zu integrieren

Peking, 13. März 2023 (ots/PRNewswire) - Chemisches Recycling von

Kunststoffabfällen wird als Schlüsselansatz zur Förderung der Nachhaltigkeit der

chemischen Industrie angesehen



Ma Yongsheng, Präsident der China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386,

"Sinopec"), fordert die Aufnahme von Projekten zur Kohlenstoffabscheidung,

-nutzung und -speicherung (CCUS) in Chinas freiwilliges

Emissionsreduktionssystem.





CCUS ist eine Schlüsseltechnologie zur Dekarbonisierung mit dem Potenzial,Emissionen erheblich zu reduzieren und einen wesentlichen Beitrag auf dem Wegzur Erreichung der "Dual Carbon"-Ziele zu leisten. Während sich ChinasCCUS-Technologie und -Projekte stetig weiterentwickeln, ist der Umfang derCCUS-Projekte im Vergleich zum Gesamtemissionsvolumen immer noch relativ gering,und bestimmte Lücken in den Kerntechnologien, insbesondere die hohen Kosten,schränken die groß angelegte kommerzielle Anwendung ein.Der Vorschlag von Ma, CCUS-Projekte in Chinas freiwilligesEmissionsreduktionssystem aufzunehmen, erfordert die Wiederbelebung und denAufbau des einheitlichen nationalen CCER-Marktes (China Certified EmissionReduction), damit mehr Projekte zur Emissionsreduzierung am Kohlenstoffmarktteilnehmen können und Unternehmen zur Durchführung vonEmissionsreduzierungsprojekten motiviert werden."In der Zwischenzeit ist es von entscheidender Bedeutung, CCUS-Methodenforschungauf nationaler Ebene durchzuführen und zu veröffentlichen oder von Unternehmendurchgeführte Methodenforschung zu akkreditieren und rechtzeitig zuveröffentlichen, um die skalierte Entwicklung von CCUS-Projekten zu fördern",bemerkte Ma.Er schlägt vor, die Vorschriften für die CCUS-Branche, den institutionellen undrechtlichen Rahmen und die technischen Spezifikationen zu ändern, um nationaleStandards für die quantitative CCUS-Zertifizierung einzuführen, und dieunterstützenden politischen Maßnahmen wie Steuervergünstigungen undSubventionsanreize für CCUS zu untersuchen, um das Ziel derKohlenstoffneutralität zu erreichen.Chemisches Recycling von Kunststoffabfällen ist ein nachhaltiger Ansatz mit demMotto "Vom Abfall zum Wohlstand" (waste to wealth), der die grüne Transformationder Raffinerie- und Chemieindustrie vorantreibt und Teil des Fahrplans für dieKreislaufwirtschaft ist, um die Ressourcennutzungsrate zu verbessern undTreibhausgasemissionen zu reduzieren. China betreibt zwar technologischeForschung im Einklang mit internationalen Konkurrenten, hat aber nach wie vormit Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Rohstoffen, mangelndertechnologischer Reife und der Gesamtplanungsfähigkeit der gesamtenIndustriekette zu kämpfen. Es ist zwingend erforderlich, eine industrielleDemonstration und eine chemische Recycling-Industriekette sowie rohstoff- undproduktbezogene Standardsysteme zu schaffen.Ma schlug vor, die Planung auf höchster Ebene zu beschleunigen und dieUnternehmen bei der Einrichtung nationaler Innovationszentren zu unterstützen,sich weiterhin mit Kerntechnologien zu befassen und die kommerzielle Entwicklungund Ressourcennutzung unter Anleitung der Regierung zu stärken, um die grüneTransformation der Branche weiter voranzutreiben.