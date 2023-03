Beijing, 13. März 2023 (ots/PRNewswire) - Die jährliche Versammlung von mehr als

2.900 Abgeordneten des "National People's Congress" (NPC), Chinas oberster

Legislative, in Peking, bei der es unter anderem um die Entwicklungs- und

Reformprioritäten des Landes ging, ist zu Ende gegangen.



Auf der Abschlusssitzung der ersten Sitzung des 14. NPC am Montagmorgen

versprach der chinesische Staatspräsident Xi Jinping, seine Pflichten

gewissenhaft zu erfüllen, sein Möglichstes zu tun und sich des Vertrauens aller

Abgeordneten des NPC und des chinesischen Volkes aller ethnischen Gruppen würdig

zu erweisen.





In einer live übertragenen Rede sagte Xi, der am Freitag einstimmig zumchinesischen Präsidenten gewählt wurde, das Vertrauen des Volkes sei die größteMotivation, die ihn vorantreibe, und eine große Verantwortung, die er trage."Von heute an bis zur Mitte des 21. Jahrhunderts wird es die zentrale Aufgabeder gesamten Communist Party of China (CPC) und des gesamten chinesischen Volkessein, China in jeder Hinsicht zu einem großen modernen sozialistischen Landaufzubauen und die Verjüngung der chinesischen Nation an allen Frontenvoranzutreiben", sagte er.Hochqualitative EntwicklungQualitativ hochwertige Entwicklung, d. h. innovative, koordinierte, grüne undoffene Entwicklung und Entwicklung für alle, war eines der Schlagworte währendder wichtigsten politischen Veranstaltung des Landes.Bei einer Beratung mit seinen Kollegen aus der Delegation der Provinz Jiangsuwährend der Sitzung des NPC betonte Xi, wie wichtig es sei, eine qualitativhochwertige Entwicklung zu verfolgen, und nannte dies die "erste und wichtigste"Aufgabe bei Chinas Modernisierungsbemühungen.Als einer der Motoren des chinesischen Wirtschaftswachstums ist Jiangsu zu einemder Spitzenreiter bei der Modernisierung des Landes geworden. Im Jahr 2022erreichte das BIP der Provinz 12,28 Billionen Yuan (1,77 $ Billionen Dollar),was einem Anstieg von 2,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. DieWirtschaftsleistung der Provinz machte 10,2 Prozent der gesamtenWirtschaftsleistung des Landes aus.Der chinesische Staatschef hob auch die Rolle des Privatsektors bei derVerfolgung einer solchen Entwicklung hervor, als er letzte Woche an einergemeinsamen Gruppensitzung nationaler politischer Berater teilnahm, wobei erbetonte, dass Privatunternehmen und "zu unserer eigenen Familie gehören" und sieaufforderte, die Initiative zu ergreifen.Chinas Wirtschaft ist insgesamt sprunghaft gewachsen, wobei eineumweltfreundlichere und effizientere Wirtschaft durch eine Verlagerung desSchwerpunkts auf eine qualitativ hochwertige Entwicklung ermöglicht wurde. So