DZ BANK stuft Brenntag auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Brenntag nach Jahreszahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 95 Euro belassen. Der Chemikalienhändler bleibe trotz schwerer See auf Kurs, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Montag vorliegenden Studie. Die erste Prognose für 2023 schließe derweil trotz herausfordernder makroökonomischer Bedingungen und Inflation ein operatives Ergebnis auf Vorjahresniveau nicht aus. Dies sei auch auf die erwarteten Einsparungen aus dem Effizienzprogramm des Unternehmens zurückzuführen./la/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2023 / 16:25 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2023 / 16:37 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

