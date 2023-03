Seite 2 ► Seite 1 von 2

Düsseldorf (ots) - "Die digitale Transformation im Gesundheitswesenvoranbringen, gemeinsam Mehrwert schaffen" - unter diesem Motto veranstalteteHuawei auf dem Mobile World Congress (MWC) 2023 in Barcelona einenMedien-Roundtable. Xia Zun, Präsident des Huawei Global Public Sector, stelltevier szenariobasierte Lösungen für das Gesundheitswesen vor: Smart Hospital ICTInfrastructure, All-Optical Medical Imaging, Digital Pathology sowie Smart Ward.Zun kündigte zudem die erste Online-Showcase-Site für Smart Hospitals amHuazhong University of Science and Technology Union Shenzhen Hospital (ShenzhenUnion Hospital) an. Um den spezifischen Herausforderungen des Gesundheitssektorszu begegnen, bieten Huawei und seine globalen Partner eine starke digitaleInfrastruktur und innovative Ende-zu-Ende-Lösungen für verschiedene Use Cases.Dazu zählen etwa die klinische Diagnose, mobile Gesundheitsversorgung,Forschungsadministration und regionale Interkonnektivität. Diese Lösungen sollendie Digitalisierung des Gesundheitswesens vorantreiben und die Effizienz vonOperationen und die Qualität von Dienstleistungen verbessern."Die digitale Transformation des Gesundheitswesens betritt neue Gefilde.Aktuelle digitale Technologien wie 5G, F5G, AI, IoT und Cloud Computing werdenmit medizinischer Technik kombiniert, um Innovationen im Gesundheitswesen zufördern und seine gesamte Entwicklung zu beschleunigen. Huawei wird mit Kundenund Partnern zusammenarbeiten, die über Expertise und Know-how verfügen, undseine strategischen Investitionen erhöhen, um einen Beitrag zur Beschleunigungder digitalen Transformation der Branche zu leisten", bekräftigte Zun HuaweisRolle.All-Optical Medical Imaging-Lösung für die 3D-BildbetrachtungBildgebung macht 70% der Daten aus, die Krankenhäuser zur klinischen Diagnoseund Behandlung verwenden. Huaweis All-Optical Medical Imaging-Lösung -einschließlich Netzwerk, Speicherung, intelligenter Interaktion undVideokonferenz - lädt Tausende von Bildern in Sekunden und rekonstruiert dasBild mit 4K-High-Definition in 3D. Es bietet eine schnelle, stabile undintelligente Erfahrung und verbessert die Diagnose- und Behandlungseffizienzerheblich.Digital Pathology-Lösung zur Betrachtung von 1000+ Schnitten in SekundenDie pathologische Diagnose gilt als Goldstandard in der klinischen Praxis.Basierend auf Huaweis OceanStor Pacific Speicher und verlustfreienKomprimierungsalgorithmen für Daten aus der Pathologie, überwindet die Lösungmehrere Hindernisse: So speichert oder fragt sie etwa pathologische Daten ab undspart 30% Speicherplatz. 1000+ Schnitte können in Sekunden betrachtet werden,was die Analyse erheblich beschleunigt.