Huawei und Partner werden die digitale Inklusion in Uganda durch das DigiTruck-Projekt fördern

Kiruhura, Uganda, 13. März 2023 (ots/PRNewswire) - DigiTruck wird mehr als

10.000 Begünstigten kostenlose Schulungen zu digitalen Kompetenzen anbieten.



Ugandan President H.E Yoweri Kaguta Museveni hat offiziell ein neues

DigiTruck-Projekt in Uganda gestartet.





Im Rahmen des Projekts werden innerhalb von drei Jahren mehr als 10.000Begünstigte kostenlos in digitalen Kompetenzen geschult.Das DigiTruck-Projekt wurde am 8. März auf einer Veranstaltung zum InternationalWomen's Day (IWD) im Kiruhura-Distrikt vorgestellt und ist Teil der TECH4ALL(https://www.huawei.com/en/tech4all) -Initiative von Huawei, der langfristigenInitiative des Unternehmens zur Förderung von Inklusion und Nachhaltigkeit aufder ganzen Welt.Präsident Yoweri Museveni kommentierte in einem Tweet: "Ich habe das HuaweiDigiTruck-Projekt in Uganda gestartet. Ein Projekt, das innerhalb von 3 Jahrenüber 10.000 Ugandern zugute kommen wird, insbesondere Jua-Kali,Unternehmensinhabern, Frauen, jungen Mädchen und Studenten durch digitaleKompetenz." Er fügte hinzu: "Die digitale Transformation ist eine derwichtigsten Triebfedern für eine effektive Entwicklung des Humankapitals, daherfreue ich mich, dieses Huawei Project zu starten."Im Einklang mit dem IWD-Thema "DigitAll: Innovation für einegeschlechtergerechte Zukunft" und Ugandas nationalem Thema "Chancengleichheit inBildung, Wissenschaft und Technologie für Innovation und einegeschlechtergerechte Zukunft" gehören Mädchen und Frauen zu den vorrangigenNutznießern des Uganda DigiTruck-Projekts. Weitere Zielgruppen sind jungeMenschen und "Jua-Kali"-Kleinst- und Kleinunternehmer."Die Digitalisierung der Jua Kali Unternehmen wird nachhaltigeExistenzmöglichkeiten für den informellen Sektor schaffen, da sie es kleinenUnternehmen ermöglicht, am regionalen und nationalen Handel teilzunehmen, dieKundenlandschaft zu erweitern und den Unternehmen zu erlauben, ihren Kunden einegrößere Auswahl an Dienstleistungen und Produkten anzubieten", sagte Oberst. RtdOkello P. Charles Engola, Staatsminister für Arbeit, Beschäftigung undArbeitsbeziehungen in Uganda. "Die Schulung wird auch die finanzielleEingliederung verbessern, indem sie die Fähigkeit verbessert, mobileGeldgeschäfte zu betreiben und die Beschäftigungsmöglichkeiten zu erweitern,insbesondere in ländlichen Gebieten."Das in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und sozialeEntwicklung und dem internationalen Sozialunternehmen Close the Gapdurchgeführte Projekt Uganda DigiTruck ist auf die Vision 2040 des Landes, den