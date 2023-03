WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Montag vor dem Hintergrund der kursierenden Sorgen um den US-Bankensektor mit starken Verlusten geschlossen. Der ATX büßte knapp 4,1 Prozent auf 3305,33 Punkte ein. Der breiter gefasste ATX Prime fiel um 3,9 Prozent auf 1667,50 Zähler. Auch an anderen Börsen ging es stark nach unten. So verloren der Dax und der Euro-Stoxx-50 jeweils rund 3 Prozent.

Belastet wurde der ATX von den Verlusten der Bankwerte. Bawag verloren 9 Prozent, Aktien der Erste Group fielen um 5,5 Prozent und RBI gaben um 3,7 Prozent nach. Banktitel fanden sich europaweit unter den größeren Verlierern. Aber auch Aktien anderer Branchen gaben in Wien stark nach. So verloren etwa Andritz 5,8 Prozent, Wienerberger büßten 5,1 Prozent ein.