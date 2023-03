BELO HORIZONTE (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will einen Aufbruch in den deutsch-brasilianischen Beziehungen erreichen. "Brasilien hat nach der Wahl sich klar bekannt, Nachhaltigkeit, aber auch Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte ganz oben auf die politische Agenda zu setzen", sagte der Grünen-Politiker auf einer Pressekonferenz mit Vizepräsident Geraldo Alckmin am Montag im Rahmen der deutsch-brasilianischen Wirtschaftstage. "Das ist für Deutschland und Europa eine Verpflichtung und Einladung, mit Brasilien auf dieser Ebene weiter die politischen und wirtschaftlichen Beziehungen zu intensivieren."

Habeck hatte bei der Eröffnung der deutsch-brasilianischen Wirtschaftstage von einer "grünen Brücke" über den Atlantik gesprochen. Brasilien sei schon jetzt bei erneuerbaren Energien stark und habe große Potenziale für eine Wasserstoff-Produktion.