Berlin zum Ort für Nachhaltiges Wirtschaften machen (FOTO)

Berlin (ots) - In Berlin ist am heutigen Montag die Initiative "Ort fürNachhaltiges Wirtschaften" gestartet, die die Unternehmen des Landes bei dernachhaltigen Transformation unterstützt. Getragen wird das bundesweit bishereinmalige Vorhaben gemeinsam von der Berliner Senatsverwaltung für Wirtschaft,Energie und Betriebe, dem Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft e. V., dem SocialEntrepreneurship Netzwerk Deutschland (SEND) und der Impact Hub Berlin GmbH.Ziel ist, Unternehmen auf dem Weg in die Nachhaltigkeit zu stärken, dieSichtbarkeit nachhaltigen Wirtschaftens in Berlin zu erhöhen und dieKooperationen für eine gemeinsame Gestaltung der Wirtschaft von morgen zufördern. Dafür werden Informationsstellen in Berlin-Mitte beim BundesverbandNachhaltige Wirtschaft und im Impact Hub Berlin in Neukölln etabliert und einzentrales Online-Portal eingerichtet."Berlin nimmt eine Vorreiterrolle bei der nachhaltigen Transformation derWirtschaft ein und bietet Unternehmen auf diesem Weg konkrete Unterstützung an,"unterstreicht Wirtschaftssenator Stephan Schwarz zum Projektstart. "Wir schaffendafür eine zentrale Anlaufstelle für die Unternehmen der Hauptstadt, in derWissen um die wichtigsten Facetten des nachhaltigen Wirtschaftens aufbereitetund durch gute Beispiele aus der Praxis erfahrbar gemacht wird. Ich bin davonüberzeugt, dass wir damit auch bundesweit ein wichtiges Zeichen setzen," soSenator Schwarz weiter. Die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie undBetriebe fördert das Pilotprojekt mit rund 1,8 Millionen Euro für eine Laufzeitvon zunächst zwei Jahren.An der Kick-off Veranstaltung am Montagnachmittag in Berlin-Mitte nahmen nebenden Stakeholdern der Berliner Wirtschaft auch zahlreiche Unternehmer:innen teil."Die sozial-ökologische Transformation ist schon heute im vollen Gange und wirdfür die Unternehmen auch zur ökonomischen Notwendigkeit. Wir freuen uns sehr, indiesem innovativen Projektverbund einen Teil dazu beizutragen, die Attraktivitätvon Berlin als Wirtschaftsstandort mit einem klaren Nachhaltigkeitsprofil zustärken" so Dr. Katharina Reuter, Geschäftsführerin Bundesverband NachhaltigeWirtschaft .Der Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft leitet den neuen Projektverbund, demauch SEND und der Impact Hub Berlin angehören."Nachhaltige Unternehmen bieten überzeugende Produkte mit einemsozial-ökologischen Mehrwert an. Im Rahmen des Projekts schaffen wirKooperationen für eine gemeinsame Gestaltung der Wirtschaft von morgen undbringen genau diese nachhaltigen Produkte in die Lieferketten klassischerUnternehmen" erläutert Michael Wunsch, Mitgründer Social Entrepreneurship