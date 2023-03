UN Women fördert Frauen im Fondsmanagement

Wien (ots) - Neues Tool für Investoren und Asset Manager. UN Women in

Kooperation mit der österreichischen Digitalplattform investRFP.com



UN Women (NYC, USA) hat ein neues Best Practice Tool Gender equality in fund

management teams für institutionelle Investoren, Banken und Asset Manager

entwickelt, um die Geschlechtergleichstellung und Chancengleichheit in

Fondsmanagementteams gemäß Women's Empowerment Principles (WEPs) zu fördern.



Das Projekt wird auf der österreichischen web-basierten Plattform investRFP.com

umgesetzt und ermöglicht eine Best Practice Orientierungshilfe in Form eines

Fragebogens, wie auch digitales Screening und Monitoring, um die

Weiterentwicklung der Ansätze der Investoren und Asset Manager auf verschiedenen

Ebenen im Unternehmen über die kommenden Jahre zu beobachten.